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Терапевтическое отделение больницы в Ижевске закрыли из-за пожара

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В Ижевске в городской клинической больнице № 2 закрыли на ремонт третий этаж терапевтического корпуса. Причина — недавний пожар, произошедший рано утром в воскресенье, 10 декабря.

Как рассказал и.о. министра здравоохранения республики Сергей Багин, при пожаре основной ущерб был нанесен именно третьему этажу здания, где находилось эндокринологическое отделение.

Багин отметил слаженность и четкость, с которой действовали сотрудники больницы. Сразу после того, как они заметили возгорание, была организована эвакуация пациентов. В считаные минуты они вывели и вынесли из задымленного здания 91 человека, среди которых были и очень пожилые люди. Ни один человек во время пожара не пострадал.

На время, пока будет длиться ремонт, отделение переведут на другой этаж. Новых пациентов начнут принимать уже 12–13 декабря.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе, пишет ИА «Сусанин».

Ранее, 10 декабря, сообщалось о крупном пожаре на складе в поселке Беседы в Ленинском городском округе Московской области. Площадь пожара составляла 400 кв. м.

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