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Список лечебных продуктов питания для детей расширят до 111 позиций

Мишустин: список лечебных продуктов для детей расширят до 111 наименований
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Фото: РИА Новости/Максим Мишин
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Правительство России расширило до 111 наименований перечень лечебных продуктов питания для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом 11 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов. С начала следующего года в него будут входить 111 наименований», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова передает сайт правительства.

Перечень таких продуктов, куда входят специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава. В процессе участвует главный внештатный специалист по медицинской генетике. После создания списка документ утверждает правительство.

«Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны», — считает Мишустин.

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В декабре 2022 года кабмин расширил перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов до 103 позиций. В июне 2023 года вышло постановление с подписью Мишустина, согласно которому список планируется обновлять два раза в год, а не один, как происходило ранее.

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