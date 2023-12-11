The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретятся с представителями Республиканской партии в США для того, чтобы обсудить прекращение финансирования Киева. Об этом 11 декабря пишет The Guardian.

«Союзники крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины», — говорится в сообщении газеты.

По информации издания, встреча пройдет в понедельник, 11 декабря, на фоне напряженных дебатов в США по поводу будущего Украины. В двухдневном мероприятии примут участие члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне.

Собеседник газеты также рассказал, что Орбан убежден в том, что помощь Киеву не пройдет через конгресс, в связи с чем он пытается заблокировать помощь со стороны Евросоюза (ЕС).

Ранее, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение. До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине.

3 декабря, The Economist сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы, которая на прошлой неделе одержала победу на парламентских выборах, Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом ЕС. Кроме того, позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать Швеция.

До этого, 1 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам Евросоюза (ЕС) на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.