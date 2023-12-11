Ликсутов рассказал об интерьере новой «Иволги»
Главное отличие нового поезда «Иволга 4.0» от предыдущих версий — увеличенное количество дверей: их станет по 3 в вагоне, что позволит пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать комфорт поездок на Московских центральных диаметрах. Новые поезда „Иволга 4.0“ начнут перевозить пассажиров уже в следующем году. Там будут уже привычные зарядки для телефонов, удобные кресла, велокрепления и многое другое, но также появятся дополнительные двери в вагонах, пассажиры смогут быстрее заходить и выходить из поезда, поездки станут еще комфортнее», — рассказал Максим Ликсутов.
В новых вагонах сохранены ставшие уже привычными московским пассажирам удобства: зарядки (включая беспроводные), комфортабельные кресла, возможность провоза велосипедов и самокатов и многое другое. При этом разные серии поездов отличаются интерьером вагонов. Оформление внутреннего пространства прорабатывалось Департаментом транспорта Москвы совместно с производителем подвижного состава, АО «Трансмашхолдинг». Например, «Иволга 3.0» — желтая. А в «Иволге 4.0» ежевичного цвета подголовники и поручни сочетаются с серой обивкой кресел. Позже будет еще одна расцветка. Изменения будут и в окраске поезда снаружи.
Ранее «Иволга 4.0» успешно прошла все испытания и получила сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза. Это главный документ, который позволяет начать серийное производство поездов. В следующем году она выйдет на новые диаметры. «Иволга 4.0» проходила испытания на скоростном перегоне Белореченская — Майкоп, а также в Щербинке и Твери. В ходе испытаний тестировалась работа всех систем поезда.