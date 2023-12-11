Ликсутов рассказал об интерьере новой «Иволги»

Главное отличие нового поезда «Иволга 4.0» от предыдущих версий — увеличенное количество дверей: их станет по 3 в вагоне, что позволит пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта правительства Москвы

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать комфорт поездок на Московских центральных диаметрах. Новые поезда „Иволга 4.0“ начнут перевозить пассажиров уже в следующем году. Там будут уже привычные зарядки для телефонов, удобные кресла, велокрепления и многое другое, но также появятся дополнительные двери в вагонах, пассажиры смогут быстрее заходить и выходить из поезда, поездки станут еще комфортнее», — рассказал Максим Ликсутов.

В новых вагонах сохранены ставшие уже привычными московским пассажирам удобства: зарядки (включая беспроводные), комфортабельные кресла, возможность провоза велосипедов и самокатов и многое другое. При этом разные серии поездов отличаются интерьером вагонов. Оформление внутреннего пространства прорабатывалось Департаментом транспорта Москвы совместно с производителем подвижного состава, АО «Трансмашхолдинг». Например, «Иволга 3.0» — желтая. А в «Иволге 4.0» ежевичного цвета подголовники и поручни сочетаются с серой обивкой кресел. Позже будет еще одна расцветка. Изменения будут и в окраске поезда снаружи.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта правительства Москвы

Ранее «Иволга 4.0» успешно прошла все испытания и получила сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза. Это главный документ, который позволяет начать серийное производство поездов. В следующем году она выйдет на новые диаметры. «Иволга 4.0» проходила испытания на скоростном перегоне Белореченская — Майкоп, а также в Щербинке и Твери. В ходе испытаний тестировалась работа всех систем поезда.