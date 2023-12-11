Автобус с пассажирами сломался на трассе в сильный мороз в Оренбуржье
В Соль-Илецком городском округе в Оренбургской области сломался автобус, в котором находились 54 пассажира, в том числе один ребенок. Люди оказались в опасной ситуации, так как в Оренбуржье температура опустилась до –30 градусов, дул ледяной ветер.
Автобус сломался недалеко от села Дружба. Он следовал из Москвы в Таджикистан, уточняет РИА «Оренбуржье».
Стоявшую на обочине машину заметили сотрудники ГИБДД. Они сопроводили замерзших людей в ближайшее придорожное кафе. Спустя время водитель и полицейские сумели починить автобус, и пассажиры продолжили свой путь, сообщает Урал56.Ру.
Ранее, 4 декабря, сообщалось, что на загородной трассе на юге Красноярского края автобус с 15 пассажирами из-за бокового ветра съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. За медицинской помощью после ДТП не обратились ни водитель, ни пассажиры автобуса.