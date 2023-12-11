Китайские туристы при попытке сделать селфи опрокинули гондолу в Венеции

В Венеции гондола с туристами из Китая перевернулась после того, как они не послушали гондольера. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел, когда гондольер пытался выполнить маневр под мостом недалеко от площади Сан-Марко в Венеции. Он попросил туристов, делающих селфи, присесть.

Маневр требовал максимального баланса веса, но пассажиры проигнорировали просьбу занять места и продолжили перемещаться по гондоле и фотографироваться. В результате лодка перевернулась вместе с туристами и гондольером.

Сообщается, что промокшим туристам быстро помогли выбраться из холодного канала и доставили в театр «Ла Фениче», находящийся неподалеку, отогреваться.

Ранее, 4 декабря, сообщалось о погибшем в Китае японском туристе. После прыжка с самой высокой башни для банджи-джампинга в Макао турист почувствовал себя плохо и потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Отмечается, что перед прыжками туристы заполняют документ, в котором указывают свои заболевания.

До этого, в августе, на юге Турции перевернулся автобус с туристами. Водитель не справился с управлением, когда автобус поднимался на склон. Сообщалось о 26 пострадавших.