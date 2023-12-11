Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 11 декабря, заявила, что для украинской армии на пяти направлениях сложилась сложная ситуация.
«Купянское, лиманское, бахмутское (украинское название Артемовска в ДНР. — Ред.), марьинское и авдеевское направления. На всех направлениях ситуация напряженная. Раньше враг действовал по этим направлениям с разной интенсивностью, сейчас активизировался везде», — написала она в своем Telegram-канале.
Маляр отметила, что на бахмутском (артемовском) направлении Вооруженные силы (ВС) России используют наиболее подготовленные подразделения десантников и спецназовцев. Она добавила, что на юге военных действий количество атак меньше, но бои продолжаются. Кроме того, по ее словам, сложная ситуация сложилась на «левом берегу Херсонщины».
Ранее, 10 декабря, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский указал, что российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Он объяснил, что оперативная ситуация на восточном направлении остается сложной.
В этот же день журнал Military Watch Magazine сообщил, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь на фронте.
Тогда же член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине. По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.