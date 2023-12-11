Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Общество
В Иркутской области ищут бродившего по улицам медвежонка
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Мир
Депутат ЕП назвал вступление Украины в ЕС финансовой бомбой для Европы
Мир
Авиация МЧС направила в сектор Газа еще 17,5 т гумпомощи
Общество
В 2023 году в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Общество
В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о ее заболевании COVID-19
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому
Сюжет:

Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях

Экс-замглавы МО Украины Маляр: ВСУ в сложной ситуации на пяти направлениях
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 11 декабря, заявила, что для украинской армии на пяти направлениях сложилась сложная ситуация.

«Купянское, лиманское, бахмутское (украинское название Артемовска в ДНР. — Ред.), марьинское и авдеевское направления. На всех направлениях ситуация напряженная. Раньше враг действовал по этим направлениям с разной интенсивностью, сейчас активизировался везде», — написала она в своем Telegram-канале.

Маляр отметила, что на бахмутском (артемовском) направлении Вооруженные силы (ВС) России используют наиболее подготовленные подразделения десантников и спецназовцев. Она добавила, что на юге военных действий количество атак меньше, но бои продолжаются. Кроме того, по ее словам, сложная ситуация сложилась на «левом берегу Херсонщины».

Дураков мучат: у Запада кончились деньги и оружие для Украины
Страны, наиболее активно поддерживающие режим Зеленского, вынуждены решать собственные политические и финансовые проблемы

Ранее, 10 декабря, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский указал, что российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Он объяснил, что оперативная ситуация на восточном направлении остается сложной.

В этот же день журнал Military Watch Magazine сообщил, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь на фронте.

Тогда же член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине. По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023