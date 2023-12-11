Транспортные предприятия в Челябинске работают круглосуточно в мороз
В Челябинске автобусные и трамвайно-троллейбусные предприятия перешли на круглосуточный режим работы во время сильных морозов. Соответствующее распоряжение сделала мэр Наталья Котова.
На аппаратном совещании 11 декабря она заявила заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксезнову, что дежурные в случае необходимости должны выходить ночью и прогревать двигатели. Обслуживание и ремонт вагонов и машин будут проходить в круглосуточном режиме. Необходимость таких мер объясняется рисками позднего выхода транспорта на линию.
Синоптики между тем прогнозируют, что аномальные морозы к концу недели сменят снегопады. С 7 декабря занятия во всех школах Челябинска отменены, с 8 декабря вузы Челябинска перешли на дистанционное обучение. Все службы города перевели в режим особой готовности, пишет ИА «Ура.ру».
Ранее сообщалось, что в Миассе в Челябинской области отменили на два дня занятия в школах. Причина — аномальные морозы.