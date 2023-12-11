Уроки в школах Миасса отменили из-за аномальных морозов

В Миассе в Челябинской области занятия в школах из-за аномальных морозов отменили на два дня. Об этом сообщает городское управление ГО и ЧС.

Так, из-за низкой температуры отменены занятия в школах Миасса с 1-го по 11-й классы второй смены. 12 декабря отменены занятия в школах с 1-го по 11-й классы и у первой, и у второй смен, уточняет ИА «Ура.ру» со ссылкой на ведомство.

«Яндекс. Погода» сообщает, что в ночь с 11 на 12 декабря в Миассе температура понизится до –37 градусов. Затем морозы ослабеют до –22 градусов, а к выходным потеплеет до –15 градусов.

Ранее в прогностическом центре «Метео» предупредили, что предстоящая неделя станет рекордной по количеству осадков в Средней полосе России. Каждый день будет высыпать от 3 до 9 мм осадков, из-за чего за пять рабочих дней может выпасть до половины их месячной нормы.