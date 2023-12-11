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В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество

СК: в Подмосковье 11 человек задержаны за взятки за выдачу квот иностранным работникам
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Фото: Telegram/gsuskmosobl
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В Подмосковье 11 человек задержаны по подозрению в получении взяток с предпринимателей за выдачу квот на привлечение иностранцев к работе. Об этом 11 декабря сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны 11 человек, двое из которых — консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток», — говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале.

С 2019 по 2023 год подозреваемые получали деньги от предпринимателей через посредников за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения проверок. Оформить одного специалиста стоило бизнесменам 12 тыс. рублей. За один раз предприниматель мог оформить от 100 до 350 квот.

По фактам взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ), посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст.291.1 УК РФ), и покушения на посредничество во взятке ( пп. «а, б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ) возбуждены уголовные дела.

Следователи провели больше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов. В рамках расследования допросили порядка 30 человек, провели очные ставки и иные следственные действия. Во время обысков у фигурантов изъяли крупные суммы.

Все подозреваемые признались в преступлениях, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Ранее, 6 декабря, в Архангельске задержали сотрудника одного из департаментов городской администрации по подозрению в получении взятки в крупном размере. С 2021 по ноябрь 2023 года чиновник получил от индивидуальных предпринимателей взятки за заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере»).

Также дела возбуждены в отношении двух индивидуальных предпринимателей по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, в крупном размере»).

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