Суд дал красноярскому бизнесмену Быкову 12 лет по третьему делу

Кировский районный суд Красноярска признал виновным по делу об убийстве бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

С учетом первых двух дел Быкову уже предстоит провести в колонии 20 лет. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей по третьему делу 7 млн рублей.

По данным следствия, в период с 1 января по 18 июня 1998 года бизнесмен, совершая действия в целях усиления своего влияния, дал поручение лидеру подчиненной организованной преступной группы совершить убийство своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.

Мужчину признали виновным по ч. 3, 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой»). Кроме того, отмечается, что сторона обвинения попросила приговорить Быкова к 13 годам колонии.

По мнению гособвинения, вина бывшего депутата подтверждается как доказательствами, собранными следствием, так и его показаниями в суде.

До этого, 12 мая, в пресс-службе прокуратуры Красноярского края указали, что суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным по второму уголовному делу о подстрекательстве к убийству 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова. Таким образом, с учетом первого приговора суд назначил Быкову по совокупности 17 лет колонии строгого режима.

Бизнесмена задержали 7 мая 2020 года, в его домах прошли обыски. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации убийства еще двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.