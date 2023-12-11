В Иркутской области ищут бродившего по улицам медвежонка

На севере Иркутской области полицейские патрулируют улицы в поисках гуляющего медвежонка. Об этом 11 декабря сообщается в Telegram-канале главного управления МВД по региону.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» поступили сообщения от жителей поселка Невон о том, что вблизи населенного пункта замечен молодой медведь», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что медвежонок разгуливает по улицам поселка в поисках еды, похищая порции у местных собак. На кадрах видно, как косолапый пытается разгрызть замерзшую кашу. При этом в ведомстве уточнили, что медведь не проявляет агрессии по отношению к домашним животным.

В целях обеспечения безопасности населения полицейские патрулируют улицы в дневное и ночное время.

В начале ноября бурый медведь был замечен возле школы в селе Агзу в Приморском крае. Животное появилось днем, когда дети были на уроках. В связи с тем что медведь представлял для детей опасность, его пришлось убить.