Визит президента Украины Владимира Зеленского в США призван вернуть тему конфликта в стране на первые полосы американских газет. Об этом 10 декабря рассказал источник газеты Politico в Белом доме.

«Всякий раз, когда он приезжает сюда, это возможность попасть на первые полосы новостей, напомнить людям о том, что именно поставлено на карту, что происходит в Украине прямо сейчас, почему это всё еще важно для американского народа», — рассказал представитель администрации.

В Белом доме отмечают, что общественная поддержка Украины возрастает после значительных происшествий на фронте или событий, связанных с Зеленским, так как это попадает в заголовки газет.

В связи с этим администрация президента США надеется, что очередной визит Зеленского в Вашингтон поможет оказать давление на республиканцев, которые сопротивляются помощи Украине. Предполагается, что визит президента Украины накануне Рождества придаст дополнительный импульс.

Накануне, 10 декабря, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского провести встречу в Вашингтоне. На повестке встречи стоит «жизненная необходимость» продолжать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Также лидеры обсудят нужды Киева.

Ранее визит Зеленского в США состоялся 21 сентября. Он встретился с членами конгресса, а также посетил Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с Байденом. Издание Axios обратило внимание на то, что тогда Зеленскому оказали в конгрессе США «холодный прием».

22 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что визит Зеленского в Вашингтон преследовал только одну цель — получить финансирование. Он призвал американское руководство «проснуться» и начать отстаивать интересы Соединенных Штатов.

Между тем подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен рассказал 23 сентября, что украинский президент разочаровался после своей поездки в США, поскольку не смог добиться практически никаких значительных результатов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.