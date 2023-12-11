Во Владивостоке часть здания при сносе обрушилась на дорогу
Во Владивостоке Следственный комитет (СК) РФ начал проверку после того, как при проведении работ по демонтажу здания часть его стены обрушилась на дорогу. Об этом 11 декабря сообщили в управлении СК по Приморскому краю.
На кадрах видно, что в результате инцидента были разрушены построенные для пешеходов строительные леса, обломки также разлетелись по дороге и задели проезжающий мимо автомобиль.
В СК уточнили, что здание обрушилось 11 декабря на улице Крылова, пострадавших нет.
«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Владивостока СУ СК России по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее, 5 декабря, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после обрушения в Москве стены корпуса Российского университета транспорта в ходе сноса здания. Тогда часть стены упала на дорогу и тротуар, обошлось без пострадавших.