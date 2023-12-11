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Авиация МЧС направила в сектор Газа еще 17,5 т гумпомощи
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Авиация МЧС направила в сектор Газа еще 17,5 т гумпомощи

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Спецборт МЧС РФ доставит еще 17,5 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом 11 декабря сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Борт вылетел в город Эль-Ариш Арабской Республики Египет. Гуманитарный груз будет передан представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет Ил-76 направит в Газу продукты питания, лекарства, одежду и одеяла.

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Ранее, 8 декабря, авиация МЧС доставила 20 т гуманитарного груза для населения сектора Газа. Тогда в ведомстве рассказали, что с начала миссии МЧС доставило более 335 т гумпомощи.

5 декабря во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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