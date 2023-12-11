Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Мороз рассказал в понедельник, 11 декабря, что украинских боевиков на фронте кидают как пушечное мясо.

Мужчина рассказал о том, как его мобилизовали.

«Я не домой пришел, а домой к маме. Я там прописан, и засунули повесточку в ворота. <…> Ну я на следующий день поехал. Но они так взяли, сказали: вон в тот автобус садись. <…> Ну автобус едет сразу в часть», — рассказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

После этого солдат отправили сразу на полигон на учения, где они занимались месяц. Мороз также обратил внимание: по инструкторам, обучающим новобранцев, заметно, что они не находились на передовой, а «чисто читали с книжечки теории».

Военный добавил, что 12 августа их направили в 36-ю бригаду морской пехоты. Будучи на месте, бойцы сами обустроили все необходимые для пребывания условия и жили так полтора месяца. Мороз тогда надеялся, что не будет принимать участия в боевых действиях. Организация во время военных операций была ужасная, солдатам только один раз показали, куда бежать, подчеркнул пленный боевик.

«Ну мы высадились, и нас начали бить минометы ночью. Мы, короче, убежали, потом начался штурм. <…> Думаю, сейчас ваши пройдут и я тихонько за их спиной убегу со своей группой. И когда мы начали движение, а там ваши не отошли. <…> И я падаю, говорю «сдаюсь», и всё», — поделился Мороз.

Военнослужащий в заключение рекомендовал украинцам делать всё, чтобы не идти на штурм, потому что командование кидает солдат на фронте как пушечное мясо.

Ранее, 6 декабря, пленный морпех 36-й бригады ВСУ Роман Вертово рассказал, что в Одессе работает специальный военкомат, где насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины фактически содержат в тюремных условиях. Кроме того, сотрудники Центра комплектации ВСУ того же района угрожают адвокатам-мужчинам выдачей повесток за помощь лицам, которых содержат в военкомате.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.