Буйный пассажир стал причиной экстренной посадки самолета в Петербурге

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира. Об этом 11 декабря сообщили в авиакомпании.

Инцидент произошел в 7:35 (5:35 мск). Командир воздушного судна решил посадить самолет на запасном аэродроме, сообщив по радиосвязи о проблеме на борту.

Сотрудники полиции встретили дебошира — гражданина Узбекистана 1991 года рождения.

Когда будут оформлены необходимые документы, воздушное судно продолжит полет в аэропорт назначения. В авиакомпании рассчитывают, что рейс HY102 прибудет в Ташкент в 13:00 по местному времени (11:00 мск).

Ранее, 30 октября, самолет авиакомпании Lufthansa с 206 пассажирами на борту, летевший из Шанхая во Франкфурт, был вынужден совершить посадку в Ташкенте из-за двух буйных пассажиров. Экипаж запросил наряд полиции к трапу самолета. Буйных пассажиров сняли с рейса, а воздушное судно продолжило свой путь спустя три часа.