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Депутат ЕП назвал вступление Украины в ЕС финансовой бомбой для Европы

Депутат Мариани: прием Украины в ЕС станет финансовой бомбой замедленного действия для Европы
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Вступление Украины в Евросоюз — это не что иное, как финансовая бомба замедленного действия для населения Европы. Такое мнение в понедельник, 11 декабря, выразил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с ТАСС.

«Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей. Европейский союз знает, что губит себя ради Киева. €88 млрд уже потратили на Украину европейские налогоплательщики. Более €70 млрд зарезервированы до 2027 года», — отметил политик.

По его мнению, европейская политика в отношении Украины оборачивается тяжелым обременением европейских семей, вынужденных страдать от непрекращающейся инфляции. Так, Мариани подчеркнул, что выделенных почти €160 млрд не хватит для обеспечения всех потребностей украинского президента Владимира Зеленского, поэтому проводимая Западом политика в отношении Киева нежелательна как для его граждан, так и для европейцев.

Тьерри Мариани обратил внимание на тенденцию к сокращению финансовой поддержки Киева со стороны Белого дома и поприветствовал решение республиканцев в сенате США блокировать голосование по новому пакету помощи Украине.

«Очевидно, что Соединенные Штаты уже смогли увеличить свои инвестиции в военную технику с помощью ее закупок для Киева и мало что выиграют, продолжая эту марионеточную войну против России», — добавил депутат.

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Ранее , 8 декабря, появилась информация о том, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн, согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год.

Незадолго до этого, 6 декабря, американский сенат на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Киеву. Тогда же президент США Джо Байден в связи с данной неопределенностью по поводу дальнейшего финансирования нужд Украины выступил со специальным обращением. В нем он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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