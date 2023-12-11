Владимир Зеленский пообщался с Виктором Орбаном на инаугурации Милея

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа попала в трансляцию церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, которую 10 декабря вел YouTube-канал аргентинского сената.

Разговор двух лидеров состоялся в аргентинском парламенте в ложе гостей, он был непродолжительным. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши сообщил, что политики обсудили членство Украины в Евросоюзе (ЕС): венгерский премьер проинформировал Зеленского о том, что государства — члены ЕС постоянно обсуждают данный вопрос. Его слова приводятся на сайте правительства Венгрии.

На кадрах видно, что в ходе беседы с Орбаном президент Украины всё время кивал головой.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии сообщил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор.

1 декабря Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

До этого, 29 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.