Нетаньяху сформировал группу для обсуждения будущего Газы после конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил секретную группу из высокопоставленных союзников и представителей силовых ведомств, которые будут обсуждать планы по сектору Газа, касающиеся времени после конфликта. Об этом 10 декабря сообщил израильский телеканал Channel13.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху создал секретную группу для изучения этого вопроса во главе с главой национальной безопасности Цахи Ханегби и министром Роном Дермером, а также военными, представителями Шабака и МОССАДа. Посол Израиля в Вашингтоне Майк Херцог также регулярно посещает обсуждения по линии безопасности», — сообщают журналисты.

В последние недели группа встречалась четыре раза, еще одно слушание ожидается на этой неделе. Высокопоставленный чиновник, который участвовал в обсуждениях, сообщил телеканалу, что Израиль проинформировал администрацию США о создании команды и планирует представить план Вашингтону.

Ранее, 10 декабря, журнал The Economist, ссылаясь на несколько источников, сообщил, что во время визита в еврейское государство госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильским официальным лицам, что американские власти требуют завершить операцию в секторе Газа до начала следующего года, а также улучшить условия жизни мирных жителей Палестины. Издание отметило, что американские чиновники в своих публичных заявлениях не называют никаких сроков, когда конкретно завершится израильско-палестинский конфликт.

7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.