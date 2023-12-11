Бастрыкин взял на контроль расследование нападения собаки на ребенка в Москве
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту нападения собаки на младенца в Москве. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.
Отмечается, что он поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела и установления обстоятельств случившегося.
Ранее, 10 декабря, сообщалось, что в Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка, находившегося в коляске. Мать пострадавшего ушла в магазин, оставив ребенка и рядом с ним собаку.
Животное вытащило младенца 2023 года рождения из коляски на землю и набросилось на него. Вернувшаяся женщина успела оттащить овчарку. Младенца доставили в реанимацию в критическом состоянии.
Позже в этот день в ГСУ Следственного комитета России по столице рассказали, что было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).