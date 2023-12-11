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В США не исключили возможный ввод обязательного призыва в армию из-за РФ

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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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Американские власти могут принять решение о возвращении в стране воинской обязанности ввиду усиливающегося риска начала прямого столкновения с Россией. Об этом сообщил экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Обязательный призыв на военную службу был отменен в Соединенных Штатах в 1973 году.

«Возвращение [США] к ненавистной практике [призыва в армию] вызовет сопротивление [у граждан], усилит партийную поляризацию и подстегнет социальные конфликты. Более того, принуждение к службе снизит качество американских вооруженных сил, увеличив недисциплинированность», — указал он в своей статье для издания The American Conservative.

При этом, как отметил Бэндоу, лишь четверть молодых американцев соответствуют стандартам физической подготовки для прохождения службы в Вооруженных силах (ВС) США, к тому же значительно понизился и уровень общественного доверия к армии.

Помимо этого, он подчеркнул, что поддержка Соединенными Штатами Украины, Израиля и Тайваня также делает безопасность Вашингтона более уязвимой.

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7 декабря российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США. Он подчеркнул, что подобная риторика недопустима для ядерной державы.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в специальной военной операции президент США Джо Байден сделал во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

До этого, 10 ноября, кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что власти Вашингтона должны попытаться избежать столкновения с Москвой и Пекином, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Кроме того, политик отметил, что у РФ и Китая есть серьезные военные-космические силы, в то время как США не имеют значимых военных возможностей в космосе.

Кроме того, 13 октября в конгрессе США указали, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Также там отметили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем становится всё более вероятным. При этом решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, для того чтобы суметь дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

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