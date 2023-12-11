В Аргентине умер «кулинарный вундеркинд» Иен Д`Анджело

В Аргентине скончался 24-летний шеф-повар Иен Д`Анджело, которого называли кулинарным вундеркиндом.

Как отмечает газета Clarín, предварительно установлено, что причиной смерти послужил сердечный приступ.

Подруга и коллега шеф-повара Яна рассказала, что накануне его смерти они отработали смену в ресторане и разошлись по домам.

«Он чувствовал себя странно, как будто у него была изжога. Но, насколько мы знали на работе, он был очень здоров», — приводит ее слова Life.ru.

Отмечается, что спустя некоторое время он перестал выходить на связь, не открывал друзьям дверь. Они смогли самостоятельно попасть внутрь и обнаружили тело Д`Анджело на кровати, пишет сайт kp.ru.

Иен Д`Анджело получил известность благодаря участию во многих кулинарных шоу, в том числе в «Мастер-шеф», «Эль-тринадцать» и «Гран-при кухни». Он не взял главный приз, но так очаровал жюри, что ему оплатили обучение на шеф-повара, отмечает сайт aif.ru. Его называли невероятно талантливым и способным участником, а также кулинарным вундеркиндом.

В своем последнем посте в соцсети Иен Д’Анджело поделился планами на будущее, подчеркнув важность обучения у других мастеров, сообщает телеканал «360».