Суд в Красноярске приговорил Быкова к 12 годам по третьему делу
Кировский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену и бывшему депутату Анатолию Быкову и дал 12 лет колонии строгого режима. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Отмечается, что если учитывать первые два дела, то Быкову уже предстоит провести в колонии 20 лет. Помимо этого, он обязан выплатить потерпевшей по третьему делу 7 млн рублей.
По мнению гособвинения, вина Быкова подтверждается не только собранными следствием доказательствами, но и его показаниями, данными в суде.
Следствие напомнило, что Быков был руководителем преступной группировки и поручил главе, подчиненной ему банды, убить Владимира Филиппова в 1998 году «из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире».
Сообщается, что он признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству, группой лиц (ч.ч. 3, 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сторона обвинения просила суд приговорить Быкова к 13 годам колонии.
В сообщении прокуратуры отметили, что после поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для его обжалования.
Ранее, 17 мая, сообщалось, что суд в Красноярске приговорил к 11 годам лишения свободы бизнесмена Анатолия Быкова, признав его виновным по второму уголовному делу о подстрекательстве к убийству 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова.
Бизнесмена задержали 7 мая 2020 года, в его домах прошли обыски. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации убийства еще двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.