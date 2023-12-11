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Суд в Красноярске приговорил Быкова к 12 годам по третьему делу

Суд в Красноярске приговорил Быкова к 12 годам по третьему делу

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Кировский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену и бывшему депутату Анатолию Быкову и дал 12 лет колонии строгого режима. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Отмечается, что если учитывать первые два дела, то Быкову уже предстоит провести в колонии 20 лет. Помимо этого, он обязан выплатить потерпевшей по третьему делу 7 млн рублей.

По мнению гособвинения, вина Быкова подтверждается не только собранными следствием доказательствами, но и его показаниями, данными в суде.

Следствие напомнило, что Быков был руководителем преступной группировки и поручил главе, подчиненной ему банды, убить Владимира Филиппова в 1998 году «из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире».

Сообщается, что он признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству, группой лиц (ч.ч. 3, 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сторона обвинения просила суд приговорить Быкова к 13 годам колонии.

В сообщении прокуратуры отметили, что после поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для его обжалования.

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Ранее, 17 мая, сообщалось, что суд в Красноярске приговорил к 11 годам лишения свободы бизнесмена Анатолия Быкова, признав его виновным по второму уголовному делу о подстрекательстве к убийству 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова.

Бизнесмена задержали 7 мая 2020 года, в его домах прошли обыски. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации убийства еще двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

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