Россиянам напомнили о важных обязанностях работодателя
Не каждый работник и работодатель знает о собственных правах и обязанностях. О некоторых из них 11 декабря напомнила в беседе с «Газетой.Ru» главный HR-менеджер New MIX и Bundex Марина Ходорковская.
Первая обязанность работодателя, о которой могут не знать сотрудники — индексирование заработной платы.
«Правильно сформулированный порядок индексации в трудовом договоре или внутренних документах — ключ к успешному управлению. Поднимая зарплаты вовремя, работодатель создает не только благоприятные условия для сотрудников, но и укрепляет свою репутацию», — пояснила Ходорковская.
Работник в свою очередь обязан бережно относится к имуществу работодателя. В случае порчи этого имущества сотрудник должен выплатить компенсацию.
«Если стоимость ноутбука составляет 100 тыс. рублей, а заработная плата сотрудника равна 70 тыс. рублей, то он не обязан возмещать полную стоимость поврежденного оборудования. Важно найти баланс между поддержанием ответственности и уважением к финансовым возможностям каждого сотрудника», — отметила специалист.
Ходорковская также напомнила о правах беременных женщин. Работодатель обязан гарантировать им сохранения места работы во время пребывания в декретном отпуске. Также он обязан адаптировать нагрузку, соразмерную физическим возможностям беременной сотрудницы.
Ранее, 9 декабря, HR-консультант назвала основные ошибки при поиске работы. Главной ошибкой соискателей при поиске работы является отсутствие четких критериев выбора потенциального работодателя.