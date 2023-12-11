Эксперт сравнил экономику РФ с мчащимся на скорости 200 км/ч гонщиком

Российская экономика показывает впечатляющие результаты в условиях оказываемого внешнего давления, замедлять такое развитие в данный момент не стоит. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«Экономика России сейчас похожа на гонщика, который уже целый год мчится на мотоцикле со скоростью в 200 км/ч», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Широв также указал, что при таких высоких темпах роста важно следить, чтобы новые оказываемые странами Запада препятствия не смогли помешать дальнейшему экономическому развитию РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия не должна останавливаться на достигнутых успехах, поскольку «альтернативы проведению активной экономической политики просто нет».

«Мы [РФ] обязаны быстро отвечать на все ограничения, связанные с антироссийскими действиями Запада», — резюмировал Широв.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что внутренний валовый продукт (ВВП) России на сегодняшний день вырос на 3,2%, при этом до конца года рост ожидается на уровне 3,5%. Он добавил, что Россия по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза (ЕС). При этом в структуре экономического роста РФ всё большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, в числе которых транспорт, логистика, строительство и связь. Так, во II квартале 2023 года на их долю пришлось 54% роста экономика, еще 44% заняли обеспечивающие отрасли, и только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых.

Ранее, 5 декабря, немецкое издание Der Spiegel написало, что Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого, журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус «глобальной державы».

26 ноября депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.

До этого, 16 ноября, Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

За день до этого Еврокомиссия (ЕК) резко улучшила свой прогноз динамики роста экономики России в 2023 году. По ее данным, реальный ВВП страны в этом году вырастет на 2%, хотя ранее в Европе прогнозировали его падение. Эксперты Еврокомиссии подчеркнули, что правительство РФ доказало свою способность бороться с дефицитом доходов за счет ряда налогов, а рост цен на нефть увеличит налоговые поступления в казну, что поможет сократить дефицит бюджета до 2% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.