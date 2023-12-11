На Украине командиров ВСУ обвинили в жестоком преступлении на берегу Днепра
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершает преступление, отправляя своих военнослужащих форсировать Днепр. Такое заявление 10 декабря сделал обозреватель одесской газеты «Думская» Николай Ларин.
По его словам, украинские боевики получают ранения еще на подходе к берегу.
«Оттуда не вывозят раненых. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной», — пишет автор статьи.
Ларин подчеркнул, что речь о дальнейшем прорыве не может идти, поскольку все силы украинской армии направляют на форсирование. Генштаб ВСУ, подытожил обозреватель, выбрал очень плохой стиль ведения боевых действий.
«Командованию сил обороны необходимо срочно сворачивать эту операцию.<...> Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла», — заключил Ларин.
Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно уничтожили минометный расчет ВСУ на правом берегу реки Днепр. Военные осуществили незамедлительную работу с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани» по позициям противника.
Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что примерно 20 единиц различной техники ВСУ выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, в военном ведомстве добавили, что ведется круглосуточная воздушная разведка действий подразделений украинской армии на правом берегу, ее осуществляют расчеты беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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