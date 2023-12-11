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Врач назвала основные причины гастрита

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Причины гастрита можно разделить на две группы — внутренние и внешние. Факторы, провоцирующие гастрит, назвала 11 декабря в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

Среди внешних факторов Чижикова назвала инфицирование Helicobacter pylori.

«Эти бактерии выделяют вещества, которые стимулируют желудок на увеличение кислотности его сока. Они также разрушают защитной слой на стенах желудка, делая слизистую уязвимой перед кислотой», — пояснила врач.

Другими факторами являются нерегулярное питание, еда на ходу, без тщательного пережевывания пищи, а также злоупотребление специями. Такие приемы пищи провоцируют изменения в пищеварительной системе.

Еще одной внешней причиной служат вредные привычки, такие как длительное употребление алкоголя и курение.

«Алкоголь нарушает естественную продукцию слизи, кровообращение в желудке и замедляет регенерацию клеток. А длительное курение стимулирует высвобождение большего количества желудочной кислоты», — поясняет врач.

Внешними разрушителями также являются некоторые медикаменты, например нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они особенно опасны для двенадцатиперстной кишки.

Среди внутренних факторов, которые могут привести к гастриту, врач назвала наследственность, дуоденогастральный рефлюкс (состояние, связанное с нарушениями пищеварительной системы, когда содержимое кишечника и желчь возвращаются в желудок), аутоиммунные механизмы, аллергию, обменно-эндокринные нарушения, недостаток кислорода в тканях, нехватку некоторых витаминов, а также влияние других больных органов.

Чижикова напомнила, что сократить риск появления гастрита помогут сбалансированное регулярное питание и здоровый образ жизни.

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