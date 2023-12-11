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Гукасян рассказал о предстоящем бое с Рамиресом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боксер Эдгар Гукасян 11 декабря рассказал «Известиям», что будет стараться давить и прессинговать в поединке с американцем Джемини Рамиресом.

«Как я вижу этот бой? Он чуть выше меня ростом, он будет на дистанции работать, а я буду давить, прессинговать», — поделился Гукасян.

Как отметил российский боксер, после первого раунда полностью станет понятно, чего ожидать от поединка. Он уточнил также, что планы на бой могут быть сломаны первым же ударом.

15 декабря в Челябинске американские бойцы примут участие в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и сразятся с российскими боксерами. Рамирес выйдет на ринг против Эдгара Гукасяна, а Добсон станет противником Игоря Свиридченкова.

В главном бою вечера зрители увидят поединок Максима Бабанина против Кевина Джонсона, а в соглавном бою Павел Шульский сразится с Джейсоном Гаверном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир начнется в челябинском Дворце спорта «Юность» в 21:00 мск, трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ — в 22:00 мск.

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11 декабря американский боксер Джемини Рамирес рассказал о том, как готовился к бою с россиянином Эдгаром Гукасяном. Отмечается, что он работал над техникой, выносливостью, акцентировал внимание на беге.

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