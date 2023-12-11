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ВС РФ пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские военные из группировки «Восток» пресекли три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 11 декабря сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — уточнил он.

Отмечается, что артиллеристы нанесли поражение по пунктам временной дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ, которые располагались в раойне Урожайного. Сообщается также об ударах по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Помимо этого, авиация нанесла удары по скоплению украинских сил и техники в районе Парасковиевки.

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Ранее в этот день сообщалось, что минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на краснолиманском направлении в зоне СВО. Минометчики при взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли огневое поражение четырьмя минами по украинским националистам, которые пытались передислоцироваться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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