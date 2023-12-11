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Органы ПДН начали проверку после нападения овчарки на младенца в Новой Москве

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) начали проверку нападения овчарки на трехмесячного ребенка в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 10 декабря, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В беседе с телеканалом «Звезда» в ведомстве отметили, что «подразделение по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции ОВД по ТиНАО проводит проверку по факту получения телесных повреждений грудным ребенком». По их данным, пострадавший ребенок родился в августе.

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Инцидент произошел ранее в этот день в поселении Сосенское. По предварительным данным, мать пострадавшего ребенка отлучилась, оставив коляску с ребенком на участке, а рядом была собака семьи, уточняет сайт kp.ru. Животное вытащило ребенка из коляски на землю и набросилось на него. Вернувшаяся женщина успела оттащить овчарку, отмечает телеканал «360». Ребенок был госпитализирован в городскую больницу с телесными повреждениями после укусов, пишет НСН. Как сообщает Life.ru, у него множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Его состояние врачи оценили как критическое, пишет ИА «Регнум». Его прооперировали, но он остается в стабильно тяжелом состоянии.

По словам матери ребенка, собака гуляла на участке без поводка, поскольку ранее никакой агрессии не проявляла.

СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет RT.

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