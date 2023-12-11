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Группировка «Центр» ликвидировала артрасчеты ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 11 декабря сообщил, что российские военнослужащие успешно уничтожили более 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов украинских войск», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Савчук отметил, что военные Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по личному составу 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 осуществил уничтожение личного состава ВСУ на краснолиманском направлении. Как уточнили в МО РФ, после получения экипажем истребителей Су-34 Воздушно-космических сил России координат противника была реализована бомбардировка фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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