Израиль сталкивается с репутационным проигрышем перед мировым сообществом ввиду продолжения боевых действий в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщил американский сенатор Берни Сандерс в эфире телеканала CBS News.

«Не понимаю, как можно достичь постоянного прекращения огня, если ХАМАС заявляло и до, и после 7 октября [2023 года], что оно хочет уничтожить Израиль», — отметил он.

Сандерс также добавил, что рассчитывает на изменение позиции США в вопросе блокируемой страной ранее резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по прекращению огня в Газе.

В тот же день Сандерс заявил, что блокировка США проекта резолюции СБ ООН, требующего прекратить боевые действия в секторе Газа, была неправильным решением. Он отметил, что подобные действия Вашингтона неуместны в момент, когда «палестинцы в секторе Газа живут в ужасных условиях».

8 декабря США наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

До этого, 5 декабря, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после завершения палестино-израильского конфликта сектор Газа должен быть демилитаризован исключительно Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Нетаньяху также подчеркнул, что ни один субъект международных отношений не может принимать участие в этом процессе.

Ранее в этот день начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Тель-Авив продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.