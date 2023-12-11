В Сыктывкаре полностью потушили пожар в многоквартирном доме

В городе Сыктывкаре в Республике Коми удалось потушить вспыхнувший ранее крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Сыктывкаре произошел крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Как уточнялось, на место случившегося прибыли 25 специалистов и 13 единиц техники.

Позже в тот же день в МЧС России сообщили, что из загоревшегося дома были эвакуированы 90 человек, а пожар на площади 170 кв. м локализован.