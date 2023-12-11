СМИ сообщили о возможной победе Трампа на выборах из-за сделки Москвы и Эр-Рияда

Сделка Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти может привести к тому, что американская элита будет голосовать на выборах президента за Дональда Трампа. Такое заявление сделал обозреватель хорватского издания Advance Антуан Роша.

«Источники на нефтяном рынке отметили, что акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на «поддержке» плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере», — пишет Роша.

По его словам, на Ближнем Востоке сейчас происходят тектонические изменения, вызванные сокращением влияния США. Так, прошлогодний визит американского президента Джо Байдена в Эр-Рияд «с треском провалился»: американский президент не смог убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти для снижения цен на рынке. Визит Владимира Путина же показал обратное. Россия успешно заняла место США на Ближнем Востоке.

Ранее, 10 декабря, саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством того, что двум странам удалось укрепить взаимоотношения.

7 декабря политолог Марат Баширов назвал визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию подтверждением того, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Накануне, 6 декабря, китайский политолог Чжао Лун заявил, что визит Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби способствовал сокращению влияния США в регионе. По мнению аналитика, успешные визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения и с США, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в результате визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию никаких договоренностей достигнуто не было, однако были подтверждены ранее заключенные по линии ОПЕК+ соглашения.

Поездка российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.

Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом в среду, 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с президентом ОАЭ заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Затем в этот же день президент России прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем государства. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.