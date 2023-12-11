В Москве за 10 лет обновили 40 театров

За последние 10 лет в Москве обновили 40 театров. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в число обновленных театров вошли Театр эстрады, музыкальный театр «Геликон-опера», Театр на Малой Бронной, «Ведогонь-театр» и театр на Трубной.

Работы по обновлению продолжаются в Театре сатиры на Триумфальной площади. Уже на 80% выполнен капитальный ремонт фасада и купола, пишет РИАМО.

Кроме того, восстановительные работы идут в Московском театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, завершение работ намечено на 2024 год. Также в следующем году завершится ремонт в здании «Хора солистов» и Центре театра и кино на Поварской, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, к 2030 году должно быть завершено обновление всех нуждающихся в этом театров столицы. На очереди — театр «Эрмитаж», Театр имени М.Н. Ермоловой, «Уголок дедушки Дурова», пишет сайт kp.ru.

В октябре Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы велись с 2020 года по сентябрь 2023 года, уточняет «Москва 24».