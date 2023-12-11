В новостройках Москвы предложение квартир с отделкой сократилось на четверть

На первичном рынке жилья Москвы количество квартир с отделкой за год сократилось на 24,9%, с 15,4 тыс. шт. до 11,5 тыс. шт. Об этом «Известиям» 11 декабря сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Количество квартир без отделки увеличилось на 30,1%, с 4,6 тыс. лотов до 6 тыс. лотов, добавили эксперты.

Также аналитики сообщили, что средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир с отделкой в комфорт-классе за год увеличилась на 38,9% и составила 347,3 тыс. рублей при средней цене лота 15 млн рублей (+38% за год). При этом средняя цена квадратного метра без отделки за год выросла всего на 6,8% при средней цене квартиры 15,7 млн рублей (+10,8% за год).

«Многие застройщики, которые раньше предлагали квартиры с разными видами отделки, на фоне роста цен на отделочные материалы отказываются от этой опции. Оптимизация цен приводит к удешевлению и упрощению продукта в массовом сегменте», –– пояснила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ранее, 10 декабря, аналитики ГК «Сумма элементов» сообщили «Известиям», что в Центральном административном округе (ЦАО) столицы зафиксирован дефицит проектов новостроек на начальной стадии строительства, когда квартиру можно приобрести по минимальной цене.