Россия может выйти из Конвенции ООН по морскому праву

Круглогодичная навигация по Северному морскому пути, покрытие всей арктической зоны устойчивой связью и полный радиолокационный контроль за передвижениями морских и воздушных объектов — три главные задачи, которые предстоит решить нашему государству для защиты своих военных и экономических интересов в Арктике, сохранения лидирующих позиций в регионе. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями» в ходе международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

В 1982 году ООН приняла Конвенцию по морскому праву, которая определила понятие 12-мильной зоны территориальных вод, где государство имеет право устанавливать свои законы. В 1997 году Россия ратифицировала конвенцию, согласившись с тем, что иностранные суда (равно как и самолеты и подлодки) могут находиться в Арктике без разрешения или даже уведомления нашей стороны (за исключением той самой 12-мильной зоны). А уже в XXI веке с развитием технологий, ростом темпов освоения арктического шельфа и активным таянием льдов в регионе стало возможным вести работу практически круглогодично, и Северный морской путь стал рассматриваться как реальная альтернатива существующим морским транспортным коридорам из Азии в Европу.

«Пока американцы не придумали эту конвенцию 1982 года, вся Арктика была поделена на сектора. Арктических государств всего пять: Россия, Дания, Норвегия, Канада, США. Но американцев это не устраивало, получалось, что у России более 60% территории побережья Арктики, а у них всего 7%. Они придумали эту конвенцию, мы сдуру ратифицировали, вляпались. Безусловно, надо ставить вопрос о том, что мы выходим из конвенции, потому что Северный морской путь — это наша внутренняя транспортная артерия. С 2012 года мы это закрепили несколькими указами президента, но американцы с этим не согласны», — рассказал «Известиям» советник заместителя главнокомандующего ВМФ России по вопросам Арктики вице-адмирал Анатолий Шевченко.

После серьезного ухудшения отношений России со странами НАТО участие нашего государства в конвенции стало миной замедленного действия. Корабли и авиация НАТО без уведомления активно действуют в российском сегменте Арктики, не пересекая, согласно конвенции, 12-мильную зону территориальных вод, но при этом ведя активную разведывательную деятельность.

Как сообщил «Известиям» депутат парламента Николай Новичков, в ближайшее время профильные комитеты Госдумы обсудят вопрос денонсации конвенции и поставят его на повестку дня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику