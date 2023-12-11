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Российские десантники зачистили укрепления ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу российских военнослужащих, осуществляющих успешное уничтожение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Страха совсем не было. <…> Ты понимаешь, что это твоя работа, ее надо выполнять. Задача, опять же — зачистка укреплений [ВСУ]», — подчеркнул стрелок Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Таха.

Как объяснил стрелок-гранатометчик с позывным Ак Барс, двое российских солдат штурмовой группы ведут огонь по пулеметным расчетам ВСУ, еще двое оббегают позиции украинских войск, и «пока он [противник] не может поднять голову, тут уже идет ликвидация гранатами».

Помимо этого, как сообщил командир взвода с позывным Осока, «когда лес редкий, очень легко увидеть любые передвижения», боевики ВСУ могут воспользоваться этим и осложнить российским военнослужащим выполнение поставленных боевых задач.

Также Левин продемонстрировал коллекцию шевронов ликвидированных боевиков ВСУ, среди которых можно увидеть флаги Украины, США и фамилию литовского наемника, вступившего в ряды штурмового подразделения противника.

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10 декабря в Минобороны сообщили, что российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками. В ходе них ВС РФ также поразили хранилище с топливом для украинской бронетехники. Живая сила и военная техника противника были поражены в 128 районах.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали попытку ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помимо этого бойцы ударом тяжелых огнеметных систем уничтожили живую силу противника. Также бомбардировщиками был нанесен удар по живой силе ВСУ, потери составили 80 боевиков убитыми.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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