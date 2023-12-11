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Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубиц Д-20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы «БАРС-8» Южного военного округа (ЮВО) огнем из 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военнослужащие применяют мобильные группы разведки для обнаружения украинских позиций и корректировки огня. Двойка разведчиков поднимает в воздух беспилотник, с помощью которого выявляются цели. После получения необходимых данных артиллерийских расчет орудия Д-20 навелся по координатам и уничтожил цели.

«В зависимости как нас вызывают, атака днем и ночью. Видимость многое играет. Туман, ветер сильный. Расстояния-то они маленькие. Почти как со снайперского оружия стрелять надо. Из советского производства, но бьет хорошо (гаубица Д-20. — Ред.)», — сказал командир расчета орудия Д-20 с позывным Дизель.

После выполнения задач расчеты минометов и гаубиц маскируют свои орудия и отходят в укрытия, чтобы не допустить потерь среди личного состава.

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Накануне, 10 декабря, артиллеристы ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ в Клещеевке. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморья нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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