Синоптики спрогнозировали снег и до –7 градусов в Москве 11 декабря

Облачно, осадки в виде снега, гололедица и до –7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 11 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов, ночью похолодает до –9.

В Московской области прогнозируют –10…–5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –12.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 752–755 мм ртутного столба.

Ранее, 10 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков, а к пятнице, 15 декабря, в Москву придет сильный снегопад.

Ранее, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что в новогоднюю ночь в столице точно будет лежать снег. Тогда же он отметил, что высота сугробов останется на уровне более 30 см до середины декабря.

До этого, 3 декабря, в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Позже Тишковец сообщал, что за сутки в столице выпало около 25–30% от их месячной нормы.