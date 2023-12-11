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Сюжет:

Конгрессмен призвал США склонить Зеленского к мирному урегулированию

Конгрессмен Мэтт Гетц призвал США склонить Зеленского к мирному урегулированию
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Фото: Global Look Press/James McGill
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Власти США должны убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начала мирного урегулирования конфликта. Об этом в воскресенье, 10 декабря, написал американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в соцсети X (бывш. Twitter).

«Америка направила достаточно денег Украине», — отметил он.

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Накануне член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине, а основы Европы «дрожат». По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

Также 9 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США планируют отказаться от помощи Украине. В свою очередь, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес раскритиковал действия Европейского союза (ЕС) по разжиганию украинского конфликта. Они, по его мнению, разрушают Украину и создают для нее долговую ловушку.

8 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российская армия продолжает наступать на Украине, что означает отсутствие тупиковой ситуации на линии фронта. По его словам, о более выгодном положении российских сил говорит соотношение потерь с обеих сторон. В то же время отчеты военнослужащих ВСУ указывают на тяжелое положение украинских солдат, которые едва ли могут удерживать позиции, отметил эксперт.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России выразил мнение, что у Украины нет ничего своего, поэтому у нее, как у страны, нет будущего, тогда как у России оно есть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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