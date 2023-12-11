Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию — это прямое доказательство того, что двум странам удалось укрепить взаимоотношения, они прочные и доверительные. Об этом 10 декабря «РИА Новости» сообщил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

«Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствует о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться», — сказал он.

Аль-Фейсал также указал на совпадение позиций Москвы и Эр-Рияда по ряду международных вопросов. В частности, он отметил подход к решению некоторых международных проблем, включая ситуацию в секторе Газа.

«У нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, признании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул принц.

В период эскалации насилия на палестинских территориях Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта, и «эти усилия были поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным», подытожил Аль-Фейсал.

7 декабря политолог Марат Баширов назвал визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

6 декабря китайский политолог Чжао Лун заявил, что визит Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби способствовал сокращению влияния США в регионе. По мнению аналитика, успешные визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения и с США, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в результате визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию никаких договоренностей достигнуто не было, однако были подтверждены ранее заключенные по линии ОПЕК+ соглашения.

Поездка российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.

Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом в среду, 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с президентом ОАЭ заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Затем в этот же день президент России прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем государства. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.