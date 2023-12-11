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Силовики и гражданские связисты смогут совместно пользоваться 5G-частотами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минцифры подготовило предложения по динамическому использованию спектра для сетей 5G, следует из материалов госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), c которыми ознакомились «Известия». Такая схема нужна, чтобы в дефицитном диапазоне, в котором, помимо сотовых операторов, работают и другие организации, можно было применять частоты совместно, отмечено в них.

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«По согласованию с Минобороны было принято решение о рассмотрении подходов к динамическому управлению использованием радиочастотного спектра на площадке ГКРЧ на примере конкретных диапазонов радиочастот», –– говорится в документах.

При динамическом использовании частот на них в случае необходимости работает оборудование более приоритетного для потребителя, а работа менее приоритетных, в частности, сотовых сетей 5G, на время прекращается, объяснил эту схему один из специалистов по управлению частотным спектром.

Об изысканиях в области динамического использования спектра известно одному из участников рынка связи. По его словам, у одного из российских операторов есть опыт практического применения этого принципа.

«Для операторов такой механизм — это возможность не получать постоянные ограничения на использование спектра, а применять его, когда он не используется в интересах основного пользователя. Как правило, это госорганы и организации», –– объяснил он.

Динамическое использование частот может снять проблему с их конверсией, которая в силу некоторых причин не решается в России уже много лет, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Эта практика помогла бы обеспечить развитие сетей пятого поколения в стране: без такого доступа к ресурсу процесс станет заметно сложнее и дороже, отмечает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Частотный случай: диапазон для 5G поделят операторы и силовики

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