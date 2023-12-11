В Сыктывкаре эвакуировали 90 человек из-за пожара жилого дома

В городе Сыктывкаре в Республике Коми 90 человек были эвакуированы из многоквартирного дома ввиду начавшегося в нем ранее сильного пожара. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Спасены 10 человек, трое из них переданы медикам», — дополняется в сообщении.

По данным ведомства, пожар локализован на площади 170 кв. м.

Ранее в этот день сообщалось, что в Сыктывкаре произошел крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Как уточнялось, на место случившегося прибыло 25 специалистов и 13 единиц техники.