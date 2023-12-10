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В Сыктывкаре произошел крупный пожар в жилом доме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сыктывкаре в Республике Коми произошел крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России эвакуируют жильцов из задымленного подъезда. <…> На месте работают 25 специалистов и 13 единиц техники», — указывается в сообщении.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места происшествия.

Уточняется, что пожар в многоквартирном доме произошел на пятом этаже.

Информация о пострадавших в результате случившегося не приводится.

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Ранее, 9 декабря, стало известно, что на востоке Москвы два человека погибли в результате пожара, который произошел в квартире в доме по улице 15-й Парковой.

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