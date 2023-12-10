В Москве возбудили дело о покушении на убийство после драки в ТЦ
В Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в торговом центре «Калейдоскоп» на северо-западе столицы. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщила столичная прокуратура.
«Действия мужчины 2002 года рождения, который нанес ножевое ранение в область живота 26-летнему пострадавшему, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый в совершении преступления задержан.
«В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ГСУ СКР по Москве.
Ранее в этот день сообщалось, что конфликт произошел между несколькими мужчинами. Двое охранников сначала устроили словесную перепалку, а потом подрались с персоналом барбершопа. Как отмечают очевидцы, пострадали два сотрудника барбершопа.