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Министерство обороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России в понедельник, 11 декабря, рассказало о новых героических подвигах российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в ведомстве, минометная батарея отряда БАРС уничтожила четыре единицы вражеской техники, включая автомобиль с перевозимым боекомплектом, а также минометный расчет врага. Но без решительных действий водителя минометной батареи Юрия Кравченко выполнить поставленную боевую задачу не представлялось бы возможным.

С целью оперативного и бесперебойного обеспечения расчетов Кравченко, каждый раз рискуя жизнью, совершал рейсы в районы непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В этот раз водитель минометной батареи отправился в район ведения активных боевых действий.

Отмечается, что Кравченко продвигался ночью, с выключенными фарами, чтобы его не заметили в условиях регулярного минометного обстрела. Обеспечивая высокую скорострельность миномета, он осуществлял поднос боеприпасов обороняющимся добровольцам БАРС. Действия военнослужащего способствовали уничтожению ВВСТ противника и привели к отступлению украинских боевиков.

Кроме того, в Минобороны отметили работу рядового Сергея Карапузова, который в составе артиллерийского расчета выполнял боевую задачу по удержанию населенного пункта. Украинские военные предприняли попытку выбить войска ВС РФ с занимаемых позиций и атаковали российские подразделения силами пехоты и бронетанковой группы при поддержке артиллерии и минометов.

Карапузов проявил смелость и в кротчайшие сроки выбрал и замаскировал огневую позицию для расчета. Как только он получил от подразделений разведки координаты позиций артиллеристов противника, рядовой ввел все необходимые поправки и первым выстрелом поразил одно из орудий противника вместе с расчетом.

Сергей Карапузов благодаря хладнокровной и точной работе не дал противнику вклиниться в оборону российских войск, враг отступил на исходные позиции, понеся потери.

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10 декабря в Минобороны сообщили, что российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Катран» и «Омаха». Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками. В ходе них ВС РФ также поразили хранилище с топливом для украинской бронетехники. Живая сила и военная техника противника были поражены в 128 районах.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали попытку ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Помимо этого бойцы ударом тяжелых огнеметных систем уничтожили живую силу противника. Также бомбардировщиками был нанесен удар по живой силе ВСУ, потери составили 80 боевиков убитыми.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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