Рост назло прогнозам

Недавно мне попалась статья об американке, которая долго прожила в нашей стране и уехала после начала СВО. Она удивляется, что россияне не страдают, полки магазинов заполнены и в пятницу ее подруги выбирают к ужину французское вино. Причем, надо отдать должное, недоумевает она не со злобным раздражением — просто именно так, как ей казалось из описаний американских медиа, должны были обстоять дела под воздействием санкций.

Как утверждал великий Джонатан Свифт, «в спорах, как на войне, слабая сторона разжигает костры и устраивает сильный шум, чтобы противник решил, будто она сильней, чем есть на самом деле». В глазах оппонента. Или, как в описанном случае, напротив, чтобы противник выглядел более слабым, чем в реальности. В глазах собственного населения. Тогда как бы и эффективность действий кажется выше.

Впрочем, с начала санкций и отвлекающие маневры западных стран стали более гибкими. Мы уже почти не слышим об «экономике, разорванной в клочья» и о «страдающих от санкций русских». Риторика перешла на уровень «да, на текущий момент всё не так плохо, как могло быть, но есть масса причин, по которым в дальнейшем будет именно так, как предсказывалось ранее».

Прошлая неделя оказалась богатой на экономические заявления. Особенно на мероприятии «Россия зовет!», главным спикером на котором стал российский президент Владимир Путин. Лейтмотив его выступления — страна выстояла под натиском санкций: по итогам года рост ВВП может составить 3,5%, а это больше всевозможных прогнозов, кредитование продолжается, а многие иностранные компании, которые на словах ушли из России, на деле просто передали управление местному менеджменту.

Но самое главное — происходит структурное изменение экономики за счет роста доли несырьевых отраслей и услуг, а значение нефтегазовых доходов снижается. «Вот теперь пусть кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить», — подчеркнул президент.

Минувшая неделя ознаменовалась и важным политическим событием: Владимир Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок. И незамедлительно в Reuters последовала статья под названием, претендующим на глобальные обобщения: «Экономические проблемы Путина в преддверии мартовского переизбрания». То есть уже в нем была допущена некорректность.

Статья, надо сказать, весьма любопытная во многих аспектах. Например, с точки зрения подачи фактуры в стиле «да, но…». Так, содержится в ней вот такое утверждение: «Экономический рост будет больше, чем ожидалось, но потом показатель упадет ниже, чем ожидается». А одним из важнейших факторов, который якобы на это повлияет, станет «дефицит кадров на рынке труда».

Да, дефицит кадров действительно является одной из ключевых проблем экономики. Не только, подчеркну, российской. Но вывод автора Reuters, что это приведет к снижению производительности труда, противоречит логике. Ведь когда не хватает кадров, их заменяют технологиями, что в любой теории должно приводить как раз к повышению эффективности.

Еще один экономически спорный тезис статьи в Reuters касается доходов. Автор уверяет: по сравнению с 2022-м они вырастут на фоне увеличения зарплат в оборонной промышленности и помощи участникам СВО и их семьям. Вообще-то увеличение доходов было обусловлено не только указанными причинами, но и социальной политикой в отношении пенсионеров и семей с детьми.

Также в Reuters считают, что в следующем году процесс пойдет вспять и компании начнут снижать издержки за счет сокращения зарплат и работников. Как это коррелируется с описанным выше дефицитом кадров — вопрос десятый. Но что означает сентенция «давление на заработную плату может поддерживать инфляцию на высоком уровне»? Снижение доходов приводит к сокращению спроса и, напротив, ведет к ценовой нормализации.

Не менее интересен и вывод, к которому приходит автор: оказывается, «Кремль утешается тем, что стоимость сырья превышает прогнозы, что поддерживает российскую экономику». К тому же, подчеркивает Reuters, страны ОПЕК+ сокращают добычу (обычное же дело для них), а Россия обходит ценовые ограничения. И поэтому Западу, оказывается, нужно найти способ создать Москве проблемы.

В общем, «есть ли у вас план, мистер Фикс?» — «Да у меня есть даже три плана». Только, спрашивается, на чем основана надежда автора статьи, что планы эти сработают потом, если не сработали раньше?

Никто ведь не спорит и не говорит, что всё у нас хорошо и замечательно. Есть и дефицит кадров, и инфляция, и слабый рубль. Поэтому предлагаю посмотреть на прогнозы аналитиков на период 2023–2026 годов, которые недавно опубликовал ЦБ. Регулятор наш всплесками безудержного оптимизма не страдает, так что любопытно, какую картину получил он.

Аналитики значительно — на 0,6 п.п. — повысили прогноз ВВП на 2023 год и немного — на 0,2 п.п. — снизили на 2024-й. При этом долгосрочная оценка не изменилась. Согласно прогнозам аналитиков, изменение ВВП в 2026-м к 2021 году составит +5,3% (опрос в октябре: +4,9%).

В отношении номинальной зарплаты ожидают больший рост в 2023 году — на 13,0% (+0,7 п.п.) с замедлением роста до 9,2% (+1,1 п.п.) в 2024 году, до 6,6% в 2025 году и до 6,1% к концу горизонта. На основании расчетов ЦБ пришел к выводу, что в 2026 году реальная заработная плата будет на 13,2% выше, чем в 2021-м.

Баланс консолидированного бюджета — без существенных изменений. Аналитики ожидают постепенного сокращения дефицита на 2% ВВП в 2023 году, 1,5% ВВП в 2024-м, 1,1% ВВП в 2025-м и 1% ВВП в 2026-м.

В общем, так и живем: тишины и покоя не ждем, как и резкого улучшения. Двигаемся понемногу, медленными шагами. Вот такой у нас план, «мистер Фикс». А у вас?

Автор — обозреватель «Известий»