LCI сообщил о грабеже бутика Kith в Париже на сумму €600 тыс.

Двое неизвестных в Париже, применив слезоточивый газ, ограбили роскошный бутик бренда Kith на сумму примерно €600 тыс. и скрылись. Об этом 10 декабря сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, ограбление произошло в престижном восьмом округе Парижа, где находятся Елисейские Поля и Триумфальная арка.

«Ограбление произошло на улице Пьера Шаррона в восьмом округе Парижа в это воскресенье, 10 декабря, поздним утром, примерно в 10:45 (12:45 мск. — Ред.). Согласно информации, которую телеканал получил от отдела полиции и юстиции, двое людей в масках ворвались в бутик Kith нью-йоркского бренда элитной уличной одежды. Они были вооружены молотком и слезоточивым газом», — говорится в публикации.

Отмечается, что преступники угрожали персоналу бутика, забрали большое количество часов и украшений. Случившееся расследует бригада по борьбе с бандитизмом.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что банда воров ограбила банк BPM в Милане через дыру в полу. Добыча грабителей составила €160 тыс. Группа из четырех человек проникла в учреждение в среду утром во время работы и приема клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги. Двое сотрудников банка были вынуждены провести преступников к сейфу, после чего последние сбежали с места преступления с деньгами. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию Domino's Pizza. Пострадавшие сообщили, что у грабителей был южный акцент.